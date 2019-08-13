Аткарск, , 17:40 — REGNUM

Традиционный марафон, который должен был состояться уже в шестой раз, отменили в Саратовской области из-за вспышки заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). VI легкоатлетический «Аткарский марафон» планировалось начать 18 августа.

Однако марафон попал в число массовых мероприятий, проведение которых временно запрещено на территории области постановлением главного санитарного врача региона, сообщает «Аткарская правда».

Маршрут марафона пролегает от села Барановка до поворота на село Петрова, территория Аткарского района признана управлением Роспотребнадзора активным очагом «мышиной лихорадки».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» поставили 1,3 тыс. жителей региона. По данным областного минздрава, наблюдается тенденция к снижению роста заболеваемости. Однако Роспотребнадзор Саратовской области ранее предупреждал, что дождливая погода способствует росту грибов, а в лесных массивах наиболее вероятно контактировать с продуктами жизнедеятельности грызунов.

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