Симферополь, 13 августа 2019, 17:30 — REGNUM
До почти рекордных показателей: +33−35 °С поднимется температура воздуха в Крыму в ближайшие дни. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе управления гидрометцентра РК.
В целом, по данным синоптиков, самая высокая температура воздуха в августе была зарегистрирована в 2017 году в Симферополе: 36,4 °С.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета в некоторых районах полуострова выпал град, размеры которого достигали величины куриного яйца.
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