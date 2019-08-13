Саратов, , 17:08 — REGNUM

С начала мая в Саратовской области диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» (ГЛПС) поставили 1,3 тыс. жителей. Об этом заявил советник главы регионального минздрава Александр Колоколов.

По его словам, эти данные актуальны на 12 августа. В саратовских больницах в настоящее время находится ещё 250 человек с подозрением на мышиную лихорадку.

В то же время Колоколов добавил, что наметилась тенденция снижения заболеваемости ГЛПС, сообщает «Четвёртая власть».

Читайте также: Саратовская вспышка геморрагической лихорадки: заболели почти 850 человек

Как сообщало ИА REGNUM, всплеск заболеваемости «мышиной лихорадкой» в регионе наблюдается с мая текущего года. По данным Роспотребнадзора, основная масса случаев инфицирования происходит при посещении природного парка Кумысная поляна — 60%, остальные случае заражения произошли на приусадебных участках в Саратовском районе (Клещевка, Расловка, Сабуровка) и Татищевском районе. В связи со вспышкой заболевания в детских лагерях были отменены первые смены, позднее запрет был приостановлен. По состоянию на 1 августа, число заболевших составляло 1,1 тыс. человек.

Читайте также: «Мышиная лихорадка» в Саратовской области: заболевших уже более тысячи