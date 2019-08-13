Белгород, , 17:07 — REGNUM

Подразделения скорой медицинской помощи Белгородской области получили 42 новые машины. Современные автомобили укомплектованы необходимой медицинской аппаратурой. Транспорт приобрели за счёт средств регионального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили 13 августа в пресс-службе областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения.

Новые автомобили Пресс-служба департамента здравоохранения Белгородской области

Комплектацию каждого автомобиля проверяли главные фельдшеры станций скорой медицинской помощи Белгородской области и Старого Оскола. В салоне есть дефибрилляторы, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции лёгких, аппарат для дозированного внутривенного вливания, комплекты шин. В машинах также установлены новые дистанционные электрокардиографы: в перспективе в регионе планируют создать специальный кардиоцентр, который будет работать с этой системой. Кроме того, автомобили оборудованы кондиционерами.

18 автомобилей останутся в Белгороде, 16 получит Старый Оскол, 8 машин распределят по районам Белгородской области.