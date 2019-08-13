Челябинск, , 17:03 — REGNUM

В Челябинске прокуратура начала проверку по факту сообщений в СМИ о том, что при перевозке детей из детского лагеря Крыма в Челябинск имелись нарушения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Проведение проверки поставлено на контроль», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родители детей заявили о том, что их перевозили в маршрутке без остановок и еды. В саратовской области дети были сняты с автобуса и отправлены в лагерь, где их накормили и уложили спать.

За ними выехал автобус из Челябинска. Домой дети могут прибыть 14 августа.

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