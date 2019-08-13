Калининград, , 17:01 — REGNUM

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сегодня, 13 августа, прибыл с визитом в российский эксклав, заложили первый камень на месте будущего филиала Нахимовского училища и ознакомились с проектом, который предусматривает строительство учебного городка на 560 учащихся, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Шойгу, калининградский филиал завершит создание сети Нахимовских училищ по всей стране и на всех флотах — сегодня такие учебные заведения, кроме центрального в Санкт-Петербурге, действуют в Севастополе, Владивостоке и Мурманске.

«Уверен, что в Калининградской области есть очень достойные преподаватели, ветераны флота, которые помогут в создании самой базы, коллектива преподавателей и курсовых офицеров. Надеюсь, мы увидим здесь одно из лучших учебных заведений не только Министерства обороны, не только флота, но и нашей страны», — цитирует слова Шойгу пресс-служба регионального правительства.

Учебный городок филиала училища, который появится на улице Артиллерийской в Калининграде, будет представлять из себя несколько учебных, административных и спальных корпусов, корпус допобразования, столовая, медпункт, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальное поле для игровых видов спорта, комплекс тренажеров.