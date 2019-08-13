Симферополь, , 17:00 — REGNUM

Власти Крыма пять лет давали местным перевозчикам возможность наладить свою работу, однако теперь терпение руководства республики закончилось. Об этом 13 августа на совещании по проблемным вопросам Симферопольского района заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы пять лет давали им работать, понимая, что был переходный период. И спокойно они зарабатывали, поэтому не надо рассказывать сказки, что у них все плохо. Они, к сожалению, нас не услышали и порядок не навели», — отметил глава РК.

По его словам, в течение двух недель перевозчиков Симферопольского района Крыма будет проверять не только прокуратура, но и Роспотребнадзор с Ространснадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий директор госпредприятия Игорь Коробчук был уволен в начале июля. Позже глава Крыма заявил о наличии коррупционных схем в системе работы предприятия и запугивании рядовых сотрудников со стороны руководства.

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