Симферополь, 13 августа 2019, 16:56 — REGNUM
В Симферопольском районе Крыма проверят все автобазы перевозчиков на соответствие нормам федерального законодательства. Об этом 13 августа на совещании по проблемным вопросам Симферопольского района сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщили о том, что инспекторы ГИБДД за три недели выявили на территории полуострова 453 факта нелегальной перевозки пассажиров, при этом каждый девятый водитель не имел российского гражданства.
Подробнее: За три недели в Крыму поймали около полусотни «нелегальных» перевозчиков
Читайте развитие сюжета: Аксёнов: За пять лет многие перевозчики Крыма не смогли организовать работу