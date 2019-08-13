Липецк, , 16:55 — REGNUM

В Липецкой области жителя города Грязи приговорили к трём годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей за мошенничество с земельным участком. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемый работал юристом в фирме, которая занималась оформлением в собственность общества земельных долей, приобретенных у пайщиков. Мужчина похитил 54 пакета документов, благодаря которым оформил на третье лицо право собственности на доли земельного участка общей площадью 298,13 гектара. Кадастровая стоимость участка на момент окончания преступления составила 9,5 миллиона рублей.

Советский районный суд признал его виновным по статье «Приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и приговорил к трём годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей.