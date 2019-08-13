Волгоград, , 16:38 — REGNUM

Волгоградский металлургический комбинат участвует в реализации проекта укрепления береговой линии Волги. Технические сооружения завода находятся на расчётном участке. Их обследуют, а затем заменят, чтобы все необходимые проектные работы шли в едином графике, сообщили 13 августа в пресс-службе комбината.

Под реконструкцию попадают насосная станция и трубопроводы, по которым техническая вода поступает на завод. Инженерные сооружения были введены в эксплуатацию в 1955 году, за время работы они значительно обветшали. Руководство металлургического предприятия инициировало техническое обследование объектов, в обоих направлениях от инфраструктурных сооружений определили защитную зону по 50 м. После ревизии трубопроводы заменят. Таким образом завод внесёт свой вклад в проектирование и строительство рокадной дороги в сторону Тракторозаводского района.

Укрепление береговой линии необходимо для защиты 14 гектаров прибрежной зоны и строительства ещё одного участка Нулевой продольной магистрали в Волгограде.