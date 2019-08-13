Обнинск, Калужская область, , 16:37 — REGNUM

60 сотрудников Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области прошли курс целевого обучения по программе бережливого производства. Дополнительная подготовка направлена на повышение вовлеченности работников в процесс оптимизации производственной системы предприятия. Об этом 13 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Занятия состоялись без отрыва от производства. Так, к уже зарекомендовавшему себя курсу для рабочих специальностей и инженерно-технического персонала «Мастера и специалисты» в 2019 году добавилось направление — «Развитие производственной системы». Оно предназначено для работников, включенных в кадровый резерв.

«Комплексная реализация программы внедрения принципов и методов бережливого производства дает хорошие результаты. С 2015 года по 2019 год от работников поступило 450 предложений по её совершенствованию. В настоящее время в процесс непрерывных улучшений вовлечены 60% сотрудников. К 2025 году мы планируем вовлечь в эту работу 90% персонала», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Оптимизация производственных процессов за счет внедрения принципов и методов бережливого производства на «Технологии» ведется в рамках утвержденной программы. Обучение и вовлечение персонала в процесс улучшений являются одними из 20 мероприятий, запланированных на 2019 год.