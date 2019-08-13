Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM

В Свердловской области могут упразднить посёлок Шихан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

С законодательной инициативой вышла гордума Краснотурьинска. По мнению депутатов, посёлок уже утратил признаки населённого пункта. Там нет постоянно проживающих жителей, полноценных дорог и инженерных коммуникаций, а также социальных, культурных, торговых и бытовых объектов.

В гордуме уверены: перспектив у посёлка нет.

Проект областного закона с предложением об упразднении Шихана будет рассмотрен осенью заксобранием региона.

Напомним, в июле 2019 года в Свердловской области упразднили посёлок Нерпья. В посёлке не нашлось официально зарегистрированных жителей, для туристов же данная территория не представляет интереса, посчитали депутаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловское Заксобрание упразднило посёлок Нерпья