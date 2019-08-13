Ставрополь, , 17:05 — REGNUM

Ремонт 23 учреждений здравоохранения планируется завершить в 16 муниципалитетах Ставрополья до конца 2019 года. Помимо этого, ведётся строительство четырех учреждений и реконструкция ещё двух. Об этом 13 августа во время рабочей встречи с главой субъекта Владимиром Владимировым доложил министр здравоохранения региона Виктор Мажаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

По словам министра, в текущем году в городе Пятигорске откроется новый сосудистый центр. Ещё три центра амбулаторной помощи онкобольным начнут работу в 2020 году на базе медучреждений в Буденновске, Кисловодске и Ессентуках. Также в крае в текущем году, как заверил Мажаров, будет открыто шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Дагестана выделили из республиканского бюджета 20 млн рублей на капитальный ремонт детского туберкулезного санатория.