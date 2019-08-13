Архангельск, , 16:11 — REGNUM

Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня прокуратура Архангельской области распространила предостережение, в котором указала возможные последствия для участников фестиваля:

«…за организацию и проведение несогласованного мероприятия установлена административная ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), предусматривающей наказание для граждан в виде штрафа до 20 тыс. рублей. Кроме этого лица, ранее привлеченные к административной ответственности по указанной статье КоАП РФ, могут понести уголовную ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествия или пикетирования)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на станции Шиес подготовлена площадка для строительства мусорного полигона. Проект вызвал народное сопротивление, поскольку рассчитан на захоронение ТКО из Москвы. Проект не прошел государственную экологичеcкую экспертизу, но региональными властями он признан приоритетным. На станции Шиес разбит палаточный лагерь, активисты отслеживают происходящее на объекте.

По данным организаторов фестиваля, на «НаШИЕСтвии» выступят коллективы из Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Иваново, Москвы и других российских городов.