Новосибирск, , 16:07 — REGNUM

Общая заболеваемость населения Новосибирской области за три года, с 2015 по 2018 год, увеличилась на 3,8% — с 1 638 человек на 1 тысячу населения до 1 702. Первичная заболеваемость за этот же период времени выросла на 4,3% — с 752 до 784. Такие данные приводит Новосибирскстат.

На первом месте в структуре заболеваемости населения в 2018 году оказались болезни органов дыхания — 27,8% от общего числа болезней. На втором месте — болезни системы кровообращения — 14,4%. На третьем — болезни костно-мышечной системы — 8,5%, болезни органов пищеварения — 6,9%, болезни эндокринной системы и болезни глаза — 5,5%.

Число зарегистрированных пациентов с болезнями органов дыхания возросло на 160,1 тыс. человек (на 13,8% по сравнению с 2015 годом), органов пищеварения — на 61,8 тыс. человек (на 23,3%), костно-мышечной системы — на 45,8 тыс. человек (на 12,8%), системы кровообращения — на 52,6 тыс. человек (на 8,4%), новообразований — на 12,2 тыс. человек (на 7,9%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три года, с 2015 по 2018 год, в Новосибирской области численность среднего медицинского персонала сократилась на 0,8 тыс. человек (на 10 тыс. населения — на 2,6%).

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