Париж, , 16:04 — REGNUM

Национальная федерация пожарных Франции предупредила жителей и туристов юго-восточной Франции о риске возникновения лесных пожаров, сообщает Le Parisien.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«До 15 августа сохранится высокий риск возникновения и распространения лесных пожаров. Будьте осторожны и следуйте нашим советам», — говорится в заявлении национальной федерации пожарных Франции, опубликованном в Twitter.

Глава национальной федерации пожарных Франции Грегори Аллионе заявил, что страна находится в исключительных погодных условиях: очень сильный ветер и засуха. По его словам, эта ситуация сохранится в ближайшие дни.

Пожарные также напомнили жителям страны о традиционных мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать: не бросать непотушенные сигареты, не жарить на углях и не разжигать огонь. Тем более что причиной большинства пожаров является человеческая неосторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лесные пожары во французском департаменте Гар уничтожили около 250 гектаров леса.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции прошла церемония прощания с погибшим при тушении пожара пилотом