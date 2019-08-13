Нижний Новгород, 13 августа 2019, 15:48 — REGNUM
В селе Ближнее Борисово Нижегородской области многодетная семья полностью отказалась оплачивать услуги за вывоз мусора региональному оператору. Супруги Калинины утверждают, что отходов после себя они не оставляют, а потому и отдавать деньги не за что. Об этом 13 августа сообщает Общественное телевидение России.
Металл и макулатуру сдают в пункты приёма, а старую бытовую технику — на утилизацию. Пищевые отходы выбрасывают в компост или отдают домашним животным, а от пластиковой тары семья отказалась ещё несколько лет назад. Продукты покупают в картонных или бумажных пакетах, которые затем сжигают в печи.
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В магазин Калинины ходят со своими сумками. Однако региональный оператор всё равно требует заплатить за вывоз мусора 628 рублей в месяц.
Заседание в Кстовском городском суде назначено на 30 августа. По словам юристов, у Михаила есть все шансы выиграть процесс. Тогда это дело может стать прецедентом для похожих споров, связанных с российской «мусорной реформой».
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