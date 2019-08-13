Нижний Новгород, , 15:48 — REGNUM

В селе Ближнее Борисово Нижегородской области многодетная семья полностью отказалась оплачивать услуги за вывоз мусора региональному оператору. Супруги Калинины утверждают, что отходов после себя они не оставляют, а потому и отдавать деньги не за что. Об этом 13 августа сообщает Общественное телевидение России.

Металл и макулатуру сдают в пункты приёма, а старую бытовую технику — на утилизацию. Пищевые отходы выбрасывают в компост или отдают домашним животным, а от пластиковой тары семья отказалась ещё несколько лет назад. Продукты покупают в картонных или бумажных пакетах, которые затем сжигают в печи.

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В магазин Калинины ходят со своими сумками. Однако региональный оператор всё равно требует заплатить за вывоз мусора 628 рублей в месяц.

Михаил Калинин, житель села Ближнее Борисово «Компания на меня оказывает давление, они говорят: «Как же это ты не мусоришь? Ну-ка, давай мусори, а то мы от тебя денег не поимеем!». Если я этой услугой не пользуюсь, я не должен ее оплачивать».

Артем Патрин, директор компании-регионального оператора по вывозу мусора «Машины сейчас обеспечены видеоконтролем, путевые листы. Соответственно, полностью весь список документации будет предоставлен в суд».

Заседание в Кстовском городском суде назначено на 30 августа. По словам юристов, у Михаила есть все шансы выиграть процесс. Тогда это дело может стать прецедентом для похожих споров, связанных с российской «мусорной реформой».

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