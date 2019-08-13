Ставрополь, , 15:52 — REGNUM

В Ставропольском крае проведена служебная проверка в отношении сотрудника следственного отдела МВД по Предгорному району, подозреваемого в покушении на мошенничество. По её результатам следователь уволен со службы по отрицательным мотивам, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе краевой полиции.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности привлечён его непосредственный руководитель», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, следователь, о котором идёт речь, был задержан силовиками при получении взятки в 800 тысяч рублей от матери молодого человека, обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков. Взамен он пообещал женщине принять меры, чтобы её сыну было назначение наказание в виде условного, а не реального лишения свободы.

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