Луганск, , 15:46 — REGNUM

Представители СЦКК ЛНР, а также организации «Союз ветеранов Афганистана» передали украинской стороне тело украинского снайпера, погибшего 10 августа, заявил 13 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Тело было передано представителям гуманитарного проекта «Эвакуация 200» при министерстве обороны Украины. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вывоз тела на подконтрольную Киеву территорию», — рассказал он.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе посёлка рассадки группа снайперов ВСУ подорвалась на мине. В результате погиб второй номер снайперской пары младший лейтенант Романенко.

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