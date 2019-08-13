Луганск, 13 августа 2019, 15:46 — REGNUM
Представители СЦКК ЛНР, а также организации «Союз ветеранов Афганистана» передали украинской стороне тело украинского снайпера, погибшего 10 августа, заявил 13 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе посёлка рассадки группа снайперов ВСУ подорвалась на мине. В результате погиб второй номер снайперской пары младший лейтенант Романенко.
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