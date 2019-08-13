Тбилиси, , 15:44 — REGNUM

В Грузии сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту возможной кибератаки, которая была совершена на сервер грузинской телекомпании Pirveli. По информации регионального МВД, в настоящее время возбуждено уголовное дело.

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Уточняется, что расследование будет вестись сразу по двум статьям УК Грузии (284 и 286) — о самовольном проникновении в компьютерную систему и о посягательстве на компьютерные данные.

«Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы правоохранительного ведомства.

Напомним, ранее 13 августа руководство телеканала на странице в Facebook сообщило о совершённой на сервер Pirveli кибератаке. В результате была заблокирована возможность выхода в прямой эфир. Сейчас в эфире телеканала транслируют только художественные фильмы.