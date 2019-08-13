Ижевск, , 15:38 — REGNUM

Уровень воды Ижевского водохранилища поднялся выше допустимого максимума Балтийской системы высот на 10 см из-за затяжных обильных дождей. Объем сброса воды повышен до 25 кубометров в секунду, сообщили ИА REGNUM в минприроды Удмуртии.

«Следствием этого может стать подтопление части территории Первомайского и Ленинского районов города Ижевска», — отметили в ведомстве.

Жителей указанных районов призывают быть осторожными и оперативно сообщать в единую аварийную службу о любых внештатных ситуациях, связанных с подтоплением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии могут ввести режим ЧС из-за дождей. Инициативу обсуждает минсельхоз республики. Введение режима ЧС позволит сельхозпроизводителям получить дополнительную поддержку из федерального бюджета в условиях потери урожая.