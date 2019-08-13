Оренбург, , 15:37 — REGNUM

В Оренбурге к 1 сентября откроют свои двери почти все оренбургские школы. Исключение составят школа № 24 и школа № 3. Об этом заявил мэр Дмитрий Кулагин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Градоначальник отметил, что в школа № 24 ремонт завершится до 1 октября. Работа школы № 3 приостановлена из-за аварийности здания. Учебный процесс организован в близлежащих общеобразовательных учреждениях — гимназиях № 1 и 2, физико-математическом лицее.

Напомним, осенью 2018 года в коридоре школы № 24 осыпалась потолочная штукатурка. По итогам исследования был сделан вывод о том, что существует угроза безопасности детей, педколлектива и техперсонала. 10 октября школу закрыли, а ученики продолжили учебу на базе других образовательных учреждений. Примечательно, что классы распределили в четырех образовательных учреждения, в том числе в школу № 3, где выявлены аварийные элементы строительных конструкций здания.

В 2019 году на ремонт школ Оренбурга из бюджетов разных уровней выделено в общей сложности 301 млн 786,25 тыс. рублей (для сравнения в 2018 году — 211 млн 322,3 тыс. рублей).

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