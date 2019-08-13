Калуга, , 15:34 — REGNUM

Выставка-ярмарка с участием товаропроизводителей Дзержинского и Ферзиковского районов в рамках проекта «Дни муниципальных районов Калужской области» состоится на территории городского рынка «Калуга». Об этом 13 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства конкурентной политики Калужской области.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент сыров, мёда, мяса, молочной, хлебобулочной, а также продукции птицеводства. Жители и гости Калуги смогут приобрести чай, хлеб, варенье, конфеты, а также грибы, выращенные в условиях, максимально приближенных к естественным. В рамках выставки состоятся выступления творческих коллективов районов.

Организатором проекта выступили региональное министерство конкурентной политики совместно с розничным торговым предприятием ООО «Центральный городской рынок Калуга».