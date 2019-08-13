Челябинск, , 15:27 — REGNUM

Застрявшие в Саратовской области дети из Челябинска будут доставлены домой дополнительно выехавшим автобусом. Возможно, это произойдёт уже 14 августа.

Сейчас дети находятся в одном из лагерей под Саратовом. О ситуации проинформированы власти Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус, в котором дети возвращались из Крыма, был снят с маршрута. По словам родителей, детей везли без остановок и еды.

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