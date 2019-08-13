Рязань, , 15:26 — REGNUM

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принёс извинения детям, которые приехали на отдых в лагерь «Лесная сказка» из Иркутской области и спешно покинули его из-за плохих условий размещения. Видеозапись с разъяснением ситуации опубликовали 13 августа на официальной странице главы региона в социальной сети. Вместе с тем, губернатор поблагодарил все службы, которые пытались исправить положение: правоохранительные и надзорные ведомства, минздрав, администрацию Сасовского района, а также региональное МЧС за оперативное развёртывание тёплых палаток.

«Хотелось бы принести извинения детям, которые в этой ситуации оказались, от имени всех взрослых, которые за эту ситуацию должны отвечать. Мы были поставлены за день до приезда детей в известность, что они едут. К нам пришёл запрос с просьбой указать, сколько у нас есть мест, в каких лагерях. Но надо было писать, что лагерь летний, неотапливаемый», — сказал губернатор.

По словам главы региона, детям и сопровождающим предлагали остаться в Рязанской области и разместиться в других местах, но все решили уехать домой. Руководство РЖД пошло на встречу и немедленно выделило несколько вагонов для отправки гостей обратно. Губернатор надеется, что таких случаев в дальнейшем не повторится.

Как рассказывало ИА REGNUM, 179 детей и взрослых приехали в рязанский летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка» из затопленных районов Приангарья. Группе не понравились условия пребывания: скандал с размещением вызвал многочисленные проверки и вышел за пределы региона.

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