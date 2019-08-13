Новосибирск, , 15:26 — REGNUM

Учёные изНовосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали механический комплекс, который может вдвое сократить реабилитацию после инсульта. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

Комплекс представляет собой управляемое компьютером мехатронное устройство. Он состоит из подвижных платформ для крепления ступней и голеней, вертикальной площадки под спину и портала для присоединения всех элементов.

Как рассказал доцент кафедры теоретической и прикладной информатики Алексей Цыгулин, под управлением программы платформы совершают соответствующие ходьбе движения, которые передаются пациенту. Во время интенсивной тренировки активность двигательных нервов способствует функциональной перестройке головного мозга, а также возникновению новых структур, замещающих поражённые инсультом участки. Такая методика восстановления навыков ходьбы на специальной установке, по словам разработчиков, практически вдвое сокращает период реабилитации, во многих случаях с полугода до нескольких месяцев.

Испытания механической системы проводились совместно с практикующими врачами. Сейчас разработчики ищут инвесторов. Примерная стоимость комплекса около 2−3 млн рублей.