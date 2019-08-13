Ярославль, , 15:21 — REGNUM

Завершен первый этап конкурса концепций развития Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно из официального сообщения Министерства культуры РФ. На конкурс поступило 9 заявок, их очное рассмотрение пройдет 16 августа. Сам очный этап будет транслироваться на официальном сайте министерства культуры в сети Интернет. Фактически конкурс концепций должен определить, кто займет должность художественного руководителя театра имени Федора Волкова, которая стала вакантной после отставки Евгения Марчелли.

Театр имени Волкова

Фамилии финалистов конкурса концепций в министерстве культуры не разглашают. Стал известен состав комиссии, которой предстоит определить победителя. В нее вошли глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, и.о. ректора театрального училища имени М.С. Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, заместитель министра культуры Павел Степанов, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, представители театральной общественности и самого театра имени Волкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM кандидаты на участие в конкурсе творческих концепций должны иметь опыт работы в должности главного режиссера или художественного руководителя театра, наличие собственных постановок и высшее профессиональное образование в сфере культуры и искусства.

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