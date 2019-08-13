Нашвилл, США, , 15:36 — REGNUM

21-летнего трансгендера Янна Автри выгнали из частного Уэлч Колледжа в Нашвилле (штат Теннесси, США) после проведенной ему операции по уменьшению груди. Об этом 13 августа он сообщил в интервью Tennessean.

Янна Автри рассказал журналистам газеты, что его родители хотели, чтобы он посещал Уэлч Колледж.

По словам студента, его выгнали представители администрации школы, которые потребовали от него «скрыть свою гендерную идентичность и прекратить посещать центр христианской терапии».

Вице-президент студенческой службы Джон Форлайнс отправил по электронной почте Автри в день операции сообщение о том, что он не сможет вернуться в студенческий кампус.