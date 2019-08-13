Самара, , 15:04 — REGNUM

Серийный убийца Олег Рыльков переведен из Тольятти в следственный изолятор Самары, 13 августа сообщает ТВ «КТВ ЛУЧ».

Самарский суд будет рассматривать его ходатайство об освобождении из-за болезни.

«В настоящее время Рыльков находится в следственном изоляторе N1 в Самаре. Суд на заседании во вторник принял решение направить материалы по подсудности для рассмотрения в Советский районный суд г. Самары», — сообщили в самарском суде.

Напомним, что Рыльков был приговорен к смертной казни за многочисленные изнасилования и убийства детей в Тольятти. Указом президента РФ смертная казнь была изменена на пожизненное заключение.

Серийный убийца, который отбывает пожизненное наказание в Оренбургской области в колонии «Черный дельфин», подавал подобные прошения уже 2 раза. Но оба раза, в 2015 и 2017 годах, суд отказывал в их удовлетворении.