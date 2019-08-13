Москва, , 15:02 — REGNUM

Минприроды готовится включить дикого северного оленя в перечень животных, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает министерство.

«До середины сентября текущего (2019) года также должен быть проработан вопрос о включении дикого северного оленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира», — говорится в сообщении.

Виды животных из этого перечня нуждаются в принятии первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную книгу РФ или красные книги субъектов РФ.

В Красную книгу России, например, занесены амурские тигры, атлантический морж, дальневосточный леопард, сивуч, белый медведь, голубой песец, снежный барс.