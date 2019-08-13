Челябинск, , 15:00 — REGNUM

В Челябинской области разгорается скандал, связанный с обеспечением летнего отдыха детей. 10 юных жителей региона в возрасте от семи до девяти лет возвращались из Крыма домой в нечеловеческих условиях, пишут местные СМИ.

Школьный автобус Kurganobl.ru

Дети отдыхали в одном из лагерей Крыма. По данным портала «Первый областной», домой они добирались в тесной маршрутке на полу, без еды и остановок, а спали на полу машины.

Тревогу забили сопровождающие группу родители. Оказалось, что на ночлег и на питание организатор отдыха не дал денег.

Родители обратились в челябинское ГИБДД. Там связались со своими коллегами из саратовской области и попросили задержать маршрутку. После того, как это было сделано, детей отправили в расположенный поблизости лагерь, накормили и уложили спать.

За ними выехал автобус, который отвезёт их домой.

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