Таганрог, Ростовская область, , 14:58 — REGNUM

В Таганроге Ростовской области на сутки перекроют движение. Это связано с проведением фестиваля «Зонтичное утро», посвященного Фаине Раневской. Об этом ИА REGNUM сообщали в администрации приморского города 13 августа.

«В период с 6:00 24 августа по 6:00 25 августа в связи с проведением фестиваля «Зонтичное утро», посвященного Фаине Раневской, будет временно перекрыто движение транспортных средств по переулку Тургеневскому — от улицы Петровской до Александровской, по улице Фрунзе — от переулка Итальянского до Украинского», — уточняют организаторы.

Фестиваль пройдёт на нескольких площадках города. Например, в Таганрогском художественном музее запланирована специальная творческая программа, театрализованное представление готовят артисты Молодёжного театра. Также ожидается выставка и театрализованная программа у дома-памятника Раневской, гастрономический фестиваль, парусная регата, мастер-классы и выставки, посвящённые знаменитой уроженке Таганрога.