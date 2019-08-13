Оренбург, , 14:53 — REGNUM

В Оренбургской области на 13 августа 774 детских сада, школы, организации дополнительного и среднего профессионального образования прошли через проверки, и межведомственная комиссия заявила, что они готовы к новому учебному году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре региона.

Готовность учреждений образования в Оренбуржье составляет 46%. До 18 августа во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования должны пройти проверки. Стоит отметить, в регионе числится 1674 таких организации.

На капитальный ремонт и противоаварийные мероприятия в зданиях школ из бюджета Оренбургской области выделено в общей сложности более 730 млн рублей. Ремонтные работы уже завершены в четырех школах.