Осло, , 15:01 — REGNUM

Власти Норвегии выразили благодарность офицеру пакистанских военно-воздушных сил (ВВС) в отставке Мухаммеду Рафику за предотвращение теракта в одной из мечетей Норвегии, об этом 13 августа сообщает Geo TV.

Во время нападения на мечеть Аль-Нур в городе Бэрум, расположенном недалеко от столицы государства, города Осло, в здании присутствовали всего три человека, одним из которых оказался Рафик.

Когда 65-летний мужчина увидел нападавшего, которым оказался 21-летний Филипп Маншаус, он предпринял усилия для того, чтобы обезвредить преступника.

«Я внезапно услышал стрельбу снаружи. Он начал стрелять по двум другим мужчинам» , — передает слова Рафика агентство Reuters.

Ветеран ВВС Пакистана добавил, что схватил нападавшего и отобрал у него оружие, однако и сам получил травму — преступник поранил глаз мужчине.

Как отметили в местной полиции, действия Рафика с высокой долей вероятности спасли жизни и ему, и двум другим прихожанам мечети, а возможно, и людям, находящимся за ее пределами.

Напомним, 10 августа 21-летний Филипп Маншаус совершил нападение на мечеть в городе Бэрум, преступление было совершено под воздействием праворадикальной идеологии. Как отмечают в полиции, оно не было спланировано, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что в помещении находилось всего три человека.

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