Осло, 13 августа 2019, 15:01 — REGNUM
Власти Норвегии выразили благодарность офицеру пакистанских военно-воздушных сил (ВВС) в отставке Мухаммеду Рафику за предотвращение теракта в одной из мечетей Норвегии, об этом 13 августа сообщает Geo TV.
Во время нападения на мечеть Аль-Нур в городе Бэрум, расположенном недалеко от столицы государства, города Осло, в здании присутствовали всего три человека, одним из которых оказался Рафик.
Когда 65-летний мужчина увидел нападавшего, которым оказался 21-летний Филипп Маншаус, он предпринял усилия для того, чтобы обезвредить преступника.
Ветеран ВВС Пакистана добавил, что схватил нападавшего и отобрал у него оружие, однако и сам получил травму — преступник поранил глаз мужчине.
Как отметили в местной полиции, действия Рафика с высокой долей вероятности спасли жизни и ему, и двум другим прихожанам мечети, а возможно, и людям, находящимся за ее пределами.
Напомним, 10 августа 21-летний Филипп Маншаус совершил нападение на мечеть в городе Бэрум, преступление было совершено под воздействием праворадикальной идеологии. Как отмечают в полиции, оно не было спланировано, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что в помещении находилось всего три человека.
Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Норвегии: нападение на мечеть – акт терроризма