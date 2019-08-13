Солнечногорск, Московская область, 13 августа 2019, 14:52 — REGNUM
Количество желающих попасть на смену «Молодежки ОНФ», которая пройдет на форуме «Территория смыслов», растет с каждым днем. Заявки на участие уже подали более 2500 человек.
С 22 по 28 августа на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске пройдет тематическая смена «Молодежки ОНФ». Площадка под названием «Новые территории» объединит более 1000 участников со всей страны и будет посвящена методикам построения эффективной команды и социальному проектированию. Лекции, дискуссии, мастер-классы и тренинги с участниками форума проведут известные политики, радиоведущие, спортсмены, деятели культуры и искусства, руководители крупнейших отечественных компаний, лидеры общественного мнения.
Смена «Новые территории» объединит молодых людей со всей России, неравнодушных к современным проблемам своих регионов и будущему страны. Важно отметить, что участниками смены «Новые территории» станут ребята, которые не принимали участие в предыдущих сменах «Территории смыслов» (за исключением участников форума «Рубеж»).