Солнечногорск, Московская область, , 14:52 — REGNUM

Количество желающих попасть на смену «Молодежки ОНФ», которая пройдет на форуме «Территория смыслов», растет с каждым днем. Заявки на участие уже подали более 2500 человек.

С 22 по 28 августа на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске пройдет тематическая смена «Молодежки ОНФ». Площадка под названием «Новые территории» объединит более 1000 участников со всей страны и будет посвящена методикам построения эффективной команды и социальному проектированию. Лекции, дискуссии, мастер-классы и тренинги с участниками форума проведут известные политики, радиоведущие, спортсмены, деятели культуры и искусства, руководители крупнейших отечественных компаний, лидеры общественного мнения.

«На сегодняшний день нам поступило уже более 2500 заявок на участие из всех регионов страны. Параллельно идет работа по отбору инструкторского состава, который поделится с участниками опытом в реализации самых сложных задач», — сказал руководитель «Молодежки ОНФ»ИгорьКастюкевич.

Смена «Новые территории» объединит молодых людей со всей России, неравнодушных к современным проблемам своих регионов и будущему страны. Важно отметить, что участниками смены «Новые территории» станут ребята, которые не принимали участие в предыдущих сменах «Территории смыслов» (за исключением участников форума «Рубеж»).