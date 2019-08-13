Киев, , 14:55 — REGNUM

С начала 2019 года пассажиры украинских поездов украли 6,9 тыс. предметов, сообщили 13 августа в пресс-службе компании «Укрзализныця».

Всего украли 2417 полотенец, 957 простыней, 638 одеял, 875 наволочек, 456 подстаканников, 360 чайных ложек, 180 стаканов и 47 подушек. Общий урон составил 400 тыс. гривен или почти $16 тыс.

«Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае», — напомнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на февраль 2019 года на Украине украли 250 км телефонного кабеля. По статистике, в 2018 году скорость воровства кабеля составляла 5,3 м в минуту.

Читайте также: С начала года на Украине украли 250 км телефонного кабеля — «Укртелеком»