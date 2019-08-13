Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM

В Екатеринбурге выселили из помещения центр восстановительной педагогики «Спектрум-А». Об этом сообщается на официальной странице центра в соцсети ВКонтакте.

У организации накопился долг за оплату занимаемой площадки. Собственник предлагал либо выплатить долг, либо покинуть помещение. В итоге средства были найдены, но хозяин площадки так и не стал продлевать договор аренды.

Также в фонде заявляют, что областное министерство соцполитики якобы пока не выплатило фонду около 2,7 млн рублей за оказанные услуги из-за ошибок в документации.

Напомним, в Екатеринбурге в феврале 2019 года детям-аутистам помогли адаптироваться к реальности с помощью специальных игровых зон. Проект был реализован в рамках конкурса «Лидеры России».

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