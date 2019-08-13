Варшава, , 14:24 — REGNUM

Современные политические тенденции добрались и до, пожалуй, самого известного в мире мужского журнала Playboy: этим летом польскую редакцию возглавила девушка, объявившая себя феминисткой. Это означает серьезные изменения для журнала, пишет газета Die Welt.

Главным редактором Playboy стала 27-летняя Анна Межеевская, первая девушка в этой должности. В интервью польским средствам массовой информации она объявила, что хочет сделать журнал «как можно более демократичным» — для всех возрастов, полов и представителей различных ориентаций.

«Кто, как не женщина, может продолжить этот диалог [по теме движения MeToo — прим. ИА REGNUM], хотя бы о том, как показывать обнаженное женское тело?», — сказала она в интервью порталу Onet.pl.

Первым делом Межеевская запретила размещать фотографии полуобнаженных девушек на обложке журнала, чем он всегда был известен. Результат не заставил себя ждать: на июльской обложке польского Playboy красуется снятое крупным планом лицо актрисы Михалины Ольшаньской, известной российскому зрителю прежде всего по скандальной роли Матильды в одноименном фильме Алексея Учителя. Для привлечения женской аудитории в журнале размещено интервью беременной актрисы.

Эротический журнал Playboy был основан Хью Хефнером в 1953 году. В России журнал издается с 1995 года.