Ольхонский район, Иркутская область, , 14:19 — REGNUM

Увеличивающийся с каждым годом туристический поток на берега Байкала всё чаще становится предметом озабоченности учёных и общественников. Иркутский учёный Виталий Рябцев опубликовал фоторепортаж о том, как «пожиратели» самого большого резервуара пресной воды на Земле осваивают ранее запрещённые места. К таковым, в частности, относится мыс Шаманка (или Бурхан), считающийся «сакральным сердцем Байкала» и одной из «девяти святынь Азии».

«Покорители» сакрального сердца Байкала © Виталий Рябцев

Мыс Шаманка (или Бурхан), считающийся «сакральным сердцем Байкала» © Виталий Рябцев

«Еще 100 лет назад это было самое почитаемое коренным населением место, полностью закрытое для посещения. Лишь шаманам (с конца 19 века — еще и ламам) позволялось бывать на нем. Но лишь в редкие дни особых празднеств. Теперь Шаманка — «визитная карточка Байкала (тем более — Ольхона)», важнейший туристический объект», — поясняет учёный.

По словам Виталия Рябцева, многие туристы не довольствуются видом с ближайших окрестностей, а считают необходимым пройти на сам мыс. Надпись «Стоп, особо охраняемая территория, вход запрещён» давно пришла в негодность и никого не останавливает.

Мыс Шаманка (или Буран). Табличка «Стоп, особо охраняемая территория, вход запрещён» © Виталий Рябцев

Напомним, в 2017 году на Ольхоне было решено установить скандально известную скульптурную композицию «Дух Байкала» — авторский проект арт-фонда Даши Намдакова. Известному скульптору приглянулись окрестности грандиозного по красоте и величественности мыса Хобой, почитаемого местными шаманами.

Намдаков заявил, что скульптура отображает не только эстетическую красоту, но и даёт возможность местному населению проводить у её подножья разнообразные этнические обряды.

Мыс Шаманка (или Буран) — больше не сакральное место? © Виталий Рябцев

Однако, несмотря на восторженные отзывы представителей туристической индустрии и самого мецената, заявившего публично о необходимости создания первого в России «экологического заповедника в границах уникального байкальского острова Ольхон, который и украсит огромная скульптура», жители острова выступили против. В августе 2017 года инициативная группа собрала более 500 подписей и направила свою жалобу в природоохранную прокуратуру, но тщетно.

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