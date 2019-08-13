Мекка, Саудовская Аравия, , 14:21 — REGNUM

Губернатор священного города Мекка в Саудовской Аравии принц Халид аль-Фейсал заявил о том, что порядка 500 тыс. паломников получили медицинские услуги, об этом 13 августа сообщает Al Arabia.

Заявление было сделано во время пресс-конференции на которой чиновник рассказал о том, как проходит хадж — важный элемент духовной практики для всех верующих мусульман.

Аль-Фейсал также отметил, что правонарушения со стороны паломников сократились на 29% по сравнению с аналогичным мероприятием в 2018 году.

Напомним, в течение первой недели исламского месяца Зуль-Хиджа, во время которого совершается хадж, в Мекке и Медине для паломников было предоставлено свыше 1 тыс. медицинских услуг, все они были бесплатными.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган поздравил мусульманских лидеров с Курбан-байрамом