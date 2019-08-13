Салехард, , 14:09 — REGNUM

На Ямале суд автономного округа возглавил бывший председатель суда города Мегиона (ХМАО) Алексей Пиюк. Соответствующий указ подписан президентом России 12 августа 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Алексей Пиюк назначен на 6 лет. Предыдущий председатель Виталий Патлатюк ушёл в почётную отставку 1 июля 2019 года. Он назначался на должность председателя суда ЯНАО с 2007 года. В 2013 году его полномочия были продлены на шесть лет. Согласно законодательству, председатель регионального суда не может занимать пост более двух сроков подряд.

Осуществление полномочий председателя суда Ямало-Ненецкого автономного округа со 2 июля 2019 года было возложено на заместителя председателя Святослава Калинкина.

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