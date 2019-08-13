Сеул, , 14:16 — REGNUM

В июле специалисты международной организации GEOGLAM фиксируют непрекращающуюся почвенную засуху в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

Согласно опубликованным данным, в центральных и южных районах Северной Кореи, где сосредоточены посевы кукурузы и риса, наблюдается засуха.

Как отметили специалисты, в период с 21 июня по 20 июля в стране выпало лишь 35% годовой нормы осадков.

«Если в сезон дождей (июль-сентябрь) среднее количество осадков не увеличится, урожай может вновь сократится. Мы предполагаем, что общий объем урожая в 2019 году может быть меньше показателя прошлого года», — сообщили специалисты.

По их оценкам, в текущем году примерно 14,6 млн человек, или 57,3% населения, испытывают нехватку продовольствия. Тем не менее, международные организации продолжают оказывать продовольственную помощь жителям КНДР.

Ранее, представители швейцарской компании Agape International встретились с представителями сыродельческой отрасли, а также передали культуру бактерий на завод по производству сыра, расположенный в провинции Хванхэ — Пукто.