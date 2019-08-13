Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM

Об экологической катастрофе заявили жители микрорайона «Ростовское море». Очевидцы сообщили о массовом море рыбы и выясняют, что могло стать причины инцидента.

«В Ростовское море слили какие-то отходы, от которых водоём побелел и погибла вся рыба. Такие же белые следы заметили в реке Темерник. Кто-то целенаправленно губит наши водоёмы», — написал подписчик паблика «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

"Внизу в этом канале жили семья черепах, уток, рыбы, нутрии, много разных видов лягушек, буквально ещё по весне были черепахи. Мы писали жалобы в разные инстанции, писали сюда. Только с каждым днём все хуже и хуже становится», — ответила возмущённым комментаторам ростовчанка Оксана П.

Некоторые интернет-пользователи усомнились в подлинности видео и месте съёмки.