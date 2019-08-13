Челябинск, , 13:58 — REGNUM

В Челябинске окончено расследование уголовного дела по факту нападения на салон связи. По нему проходят трое взрослых и двое подростков, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Преступление было совершено 18 ноября 2018 года на территории Металлургического района Челябинска. Нападавшие с помощью газового баллончика нейтрализовали охранника и похитили мобильные телефоны на сумму больше 1 млн рублей.

Задержанным вменили разбой. Теперь дело передано в суд.