Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM

Исполняющий обязанности сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подверг критике проект реконструкции Театральной площади. Разработкой занимались специалисты консалтинговым бюро «Стрелка». По мнению чиновника, после реконструкции площадь лишится возможности проведения массовых мероприятий и парада ко Дню Победы.

Стоит отметить, что архитекторы предложили заменить островки безопасности на сквер с газонами, клумбами, платанами и клёнами, а также с сухим фонтаном напротив стелы. Но проект был забракован участниками публичных слушаний.

ИА REGNUM напоминает, что региональные власти о реконструкции Театральной площади начали думать ещё во время подготовки к ЧМ-2018. По заказу Минстроя РФ проектом реконструкции объекта занимались сотрудники московского консалтингового бюро «Стрелка». При этом сообщалось, что реальные очертания проект реконструкции обретёт только в сентябре-октябре.

«Специалисты внимательно отсмотрели записи с парадов Победы на 9 Мая. Реконструкция не помешает проводить там и в дальнейшем массовые мероприятия», — отмечала депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Мананкина(цитата donnews.ru).

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