Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM

Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» не получит автомобиль. Об этом заявили организаторы фестиваля журналистам.

Автоподарок — постоянная часть конкурса с 2007 года, но в этом году организаторы решили изменить традиции.

По мнению директора фестиваля Светланы Петраковой, автомобиль победительницам «не особо нужен», они не пользуются подарком. А глава городского управления культуры Татьяна Ярошевская сказала, что намного интереснее дарить впечатления, а не средство передвижения. Наконец, вице-мэр по социальным вопросам Дмитрий Баранов признал, что имеет место «оптимизация мероприятий», а сам фестиваль сменил спонсоров.

Напомним, 11 августа 2019 года участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» вышли единой командой на марафон «Европа-Азия». Девушки украсили собой мероприятия, признавали многие участники.

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