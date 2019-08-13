Калуга, , 13:52 — REGNUM

Накануне нового учебного года в Обнинске Калужской области традиционно проводятся школьные базары, сообщили 13 августа корреспонденту ИА REGNUM в управлении потребительского рынка, транспорта и связи администрации города.

В 2019 году формат школьных базаров изменился. Так, сеть детских магазинов «Торговый дом «Аист» превратилась в мини-базары для первоклассников и дошкольников. Здесь в широком ассортименте можно приобрести всё необходимое не только для детей школьного возраста, но и малышей, ещё посещающих детские сады. Ассортимент широк: от канцелярских принадлежностей до одежды и обуви. В торговом центре «Обними» будут проведены не только школьные базары, которые состоятся 17, 24 и 31 августа, но и планируется проведение школьного фестиваля с развлекательной семейной программой. В гипермаркете «ОфисМаг» пможно приобрести канцелярские товары для школьников. Здесь также проводятся различные акции для первоклассников.

Также в большинстве торговых центров Обнинска организованы отделы, в которых представлены товары для школьников.