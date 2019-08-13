Самара, , 13:51 — REGNUM

Более 80 килограмм хлебобулочных изделий было снято с реализации в Самарской области в первом полугодии текущего года, 13 августа сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.

По сообщению сотрудников надзорного ведомства, были забракованы и сняты с реализации товары с истекшим сроком годности и без надлежащей маркировки.

В результате проверок, в отношении правонарушителей были возбуждены административные дела по статье 14.43 ч.1 и ч.2 КоАП РФ и выписаны штрафы в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, что всего в первом полугодии текущего года центром гигиены и эпидемиологии Самарской области было взято на экспертизу и исследовано 1225 образцов хлебобулочных и кондитерских изделий. В результате, только один образец не соответствовал установленным нормам.