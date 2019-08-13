Ульяновск, , 13:45 — REGNUM

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил курсантов-связистов 623 Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) с принятием военной присяги. Лучшие военнослужащие были награждены благодарственными письмами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Торжественное мероприятие состоялось на плацу. Военную присягу приняли курсанты-связисты со всей страны, находящиеся на срочной службе, в том числе около 30 ульяновцев. Поздравляя курсантов, ульяновский губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что ребятам «повезло принимать присягу в одном из лучших военных учебных центров» страны. По его словам, выпускники могут «считать себя частью непобедимой легендарной российской армии».

«На ваши плечи возложена колоссальная ответственность. Убежден, вместе с боевыми товарищами вы в полной мере оправдаете доверие Родины», — сказал Сергей Морозов, пожелав курсантам успехов, крепкого здоровья.

Губернатор вручил отличившимся военнослужащим благодарственные письма, ценные подарки, а затем в неформальной обстановке встретился с родителями и курсантами. Основное внимание было уделено мерам поддержки. Было отмечено, что в настоящее время разрабатывается «программа особого внимания к вам по возвращению домой». Сергей Морозов также сообщил, что в 2020—2021 году, «возможно, даже будет подготовлен закон Ульяновской области об особом статусе тех людей, которые будут возвращаться домой». В том числе рассматривается возможность по выделению «подъёмных средств, средства для приобретения жилья или для дальнейшей учебы».

Отметим, основным содержанием повседневной деятельности 623 Межвидового регионального учебного центра является боевая подготовка. Здесь готовят специалистов для всех родов и видов войск Вооруженных сил России, идёт обучение по 14 военно-учётным специальностям. Учебный центр передислоцировался в Ульяновск в 2009 году из Нижнего Тагила. Ежегодно проходят подготовку порядка 2600 курсантов, а также около 900 будущих лейтенантов запаса из числа военных кафедр.