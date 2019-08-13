Москва, , 13:44 — REGNUM

Безопасность жителей Архангельской области после взрыва на полигоне под Северодвинском Архангельской области полностью обеспечивается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Росгидромет указал уровень радиации после ЧП под Северодвинском

«Естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается всё и обеспечивается полностью безопасность граждан РФ», — заверил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что в этом не должно быть никаких сомнений.

Как сообщало ИА REGNUM, кратковременное повышение уровня радиации в городе Северодвинске Архангельской области было зафиксировано 8 августа. Спустя несколько часов ситуация нормализовалась.

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Как уточнил начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков, уровень радиации после взрыва на полигоне в Архангельской области превышал фоновые значения в 4−16 раз. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки зафиксировала превышение в шести из восьми пунктов наблюдения. Максимальное значение составило 1,78 мкЗв/ч при среднем значении фона для Северодвинска 0,11 мкЗв/ч.

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